В Литве будет жарко как в бане

16 июля ночью местами, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные. Температура ночью 14–19, днем 22–27, местами 29 градусов.
17 июля ночью на юге, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура ночью 14–19, днем 24–29 градусов тепла.
18 июля ночью местами, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температура ночью 15–20, днем 25–30 градусов.
19 и 20 июля погода будет похожей: ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди, гроза. Температура ночью 16–21, днем 24–29 градусов тепла. В выходные также будет тепло, однако дождя будет меньше.
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