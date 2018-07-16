В Литве будет жарко как в бане

16 июля ночью местами, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные. Температура ночью 14–19, днем 22–27, местами 29 градусов.

17 июля ночью на юге, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура ночью 14–19, днем 24–29 градусов тепла.

18 июля ночью местами, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температура ночью 15–20, днем 25–30 градусов.

19 и 20 июля погода будет похожей: ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди, гроза. Температура ночью 16–21, днем 24–29 градусов тепла. В выходные также будет тепло, однако дождя будет меньше.