В пятницу Литва останется в зоне высокого давления. В небе появятся легкие облака, но будет солнечно и сухо. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, но опасных порывов не ожидается. Ночью на северо-востоке страны ожидаются небольшие заморозки, а на юго-западе будет выше нуля - 1–4 градуса тепла. Днем ветер немного успокоится, температура поднимется до 10–15 градусов тепла.

В субботу особых перемен не ожидается, погода останется прежней.