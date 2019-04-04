В четверг в Литве погоду обусловит юго-западный край антициклона. Ожидается малооблачная и сухая погода. Будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра 8-13 м/с, на западе местами порывы достигнут 15–17 м/с. Самая высокая температура днем 9–11 градусов тепла на востоке и 12–14 у моря и на западе. В Вильнюсе будет 10–12 градусов тепла.
© DELFI / Karolina Pansevič

В пятницу Литва останется в зоне высокого давления. В небе появятся легкие облака, но будет солнечно и сухо. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, но опасных порывов не ожидается. Ночью на северо-востоке страны ожидаются небольшие заморозки, а на юго-западе будет выше нуля - 1–4 градуса тепла. Днем ветер немного успокоится, температура поднимется до 10–15 градусов тепла.

В субботу особых перемен не ожидается, погода останется прежней.

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