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В четверг в Литве погоду обусловит северная часть циклона. В первой половине дня густые облака затянут небо на юго-востоке страны, днем облачность увеличится и на остальной территории.
В Литве будет облачно, но тепло
© DELFI / Domantas Pipas

Однако не будет пасмурно, время от времени ожидаются прояснения, особенно на севере. Особых осадков в четверг не будет. Немного усилится ветер и сменит направление на юго-восточный. Воздух прогреется до 17-19 градусов. Немного прохладнее будет на востоке, а местами, где дольше будет святить солнце, воздух прогреется до 20 градусов.

В ночь на пятницу ситуация будет похожей. Будет облачно, но без осадков. Ночью будет 7-12 градусов.

В пятницу днем в Литву придет зона густых облаков южного циклона. Местами, наибольшая вероятность, что на юге, пройдут небольшие дожди. Ветер свое направление не изменит. Несмотря на облачность, будет 17-19 градусов тепла. Прохладнее - 15-16 градусов - будет разве что местами на северо-востоке страны.

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