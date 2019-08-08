Днем количество осадков местами может даже превысить половину средней многолетней нормы осадков. Дольше всего дожди будут идти на востоке страны - до позднего вечера, включая Вильнюс. Местами прогнозируют грозы. На западе страны со второй половины дня появятся прояснения.
В первой половине дня будет дуть непостоянный ветер, на востоке страны - северо-восточный, а на западе - северо-западный. Во второй половине дня ветер усилится. Прохладнее всего в этот день будет на юго-востоке страны - 17-19 градусов. В других районах будет 20-22 градуса.
В столице прогнозируют затяжной дождь и прохладу.
В пятницу прогнозируют кратковременные, менее интенсивные дожди, днем во многих районах прогнозируют грозы. Ночью будет 11-16, днем 18-22 градусов тепла.
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