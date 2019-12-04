Во вторник во время обсуждения этого вопроса на пленарном заседании за соответствующий проект проголосовали 50 депутатов, 17 были против, 26 воздержались.

В проекте, подготовленном Комитетом по бюджету и финансам, также предлагается увеличить минимальный тариф с 0,3% до 0,5%.

Минимальным тарифом планируется облагать недвижимость жителей и коммерческого назначения, свыше 150 000 евро (до 300 000 евро).

Имущество, которое стоит от 300 000 до 500 000 евро предлагают облагать налогом в 1%, свыше 500 000 евро - 2%. Однако муниципалитеты по своему усмотрению могут устанавливать и другой тариф.

Если в семье есть ребенок-инвалид или трое или больше детей, то необлагается налогами жилье до 200 000 евро (сейчас 286 000 евро).

"После того как снизят стоимость необлагаемого налогами жилья, увеличится количество физических лиц, которые должны будут платить налог на недвижимость. Однако это также будет превенцией образования пузыря на рынке недвижимости", – сказано в пояснении к проекту.

Депутат Вида Ачене сказала на заседании, что 150 000 евро - это компромиссный вариант, ранее предлагалось 100 000 евро.

Это закон, который способствует снижению социального разобщения", – сказала она.

Между тем депутат Миколас Маяускас сказал, что по имеющимся данным сейчас за счет налога на недвижимость собирают 2 млн. евро в год.

"Стоит ли ради этого злить общество?", – сказал он.

Если парламент примет эти поправки, то они вступят в силу с 1 января 2020 года.