aA
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в настоящее время в Литве зарегистрировано около 40 активных очагов COVID-19, причем только за последний день было зарегистрировано 7 новых.
В Литве более 40 активных очагов COVID-19, их может быть больше
© Vidmantas Balkūnas

Как сообщила BNS в субботу представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, в будущем это число будет расти.

"Количество активных очагов постоянно меняется, поскольку между пациентами ежедневно обнаруживаются новые связи - сначала те случаи, которые мы не считали очагами, позже мы обнаруживаем, что они связаны, и уже тогда это становится очагом", - сказала представитель НЦОЗ.

"Если люди будут продолжать вести такую социально активную жизнь, как показывают нынешние примеры, можно с уверенностью предположить, что количество очагом увеличится - они перейдут из мест отдыха на рабочие места", - добавила она.

Статьи по теме:
В Литве установили 104 новых случая коронавируса  (1)

По словам Ю. Петравичене, в Литве также около 15 притихших очагов - за последние две недели новых случаев коронавируса не выявлено, но должно пройти 28 дней, чтобы они считались неактивными.

За минувшие сутки в стране подтверждено 104 новых случая коронавируса. Три новых очага установлены в Вильнюсе, три - в Каунасе и один - в Шяуляйском уезде.

В Литве подтверждено 5185 случаев COVID-19, 2577 человек все еще болеют, а 2495 выздоровели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Koronavirusas

Ученый о происхождении коронавируса: пока существует три теории

Пандемия заставила нас больше интересоваться...

Эпидемия КОВИД: как обеспечить безопасность детей в школе (14)

Подъем заболеваемости КОВИД-19 в Литве и выявление...

В Литве установили 104 новых случая коронавируса (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

В Литве более 40 активных очагов COVID-19, их может быть больше (1)

По данным Национального центра общественного...

Дождь и ветер уменьшили загрязнение воздуха, но ситуация может ухудшиться в начале недели (2)

Агентство по охране окружающей среды сообщило BNS, что...

|Maža didelių žinių kaina