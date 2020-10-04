В Литве более 40 активных очагов COVID-19, их может быть больше

Как сообщила BNS в субботу представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, в будущем это число будет расти.

"Количество активных очагов постоянно меняется, поскольку между пациентами ежедневно обнаруживаются новые связи - сначала те случаи, которые мы не считали очагами, позже мы обнаруживаем, что они связаны, и уже тогда это становится очагом", - сказала представитель НЦОЗ.

"Если люди будут продолжать вести такую социально активную жизнь, как показывают нынешние примеры, можно с уверенностью предположить, что количество очагом увеличится - они перейдут из мест отдыха на рабочие места", - добавила она.

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По словам Ю. Петравичене, в Литве также около 15 притихших очагов - за последние две недели новых случаев коронавируса не выявлено, но должно пройти 28 дней, чтобы они считались неактивными.

За минувшие сутки в стране подтверждено 104 новых случая коронавируса. Три новых очага установлены в Вильнюсе, три - в Каунасе и один - в Шяуляйском уезде.

В Литве подтверждено 5185 случаев COVID-19, 2577 человек все еще болеют, а 2495 выздоровели.