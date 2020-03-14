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В субботу после обеда в Литве без электроэнергии все еще остаются около 27 тыс. жителей, сообщил оператор линий электропередачи ESO.
В Литве без электроэнергии остаются еще 27 тысяч жителей
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вторые сутки неполадки интенсивно устраняют более 250 бригад", – говорится в сообщении.

В субботу утром без электроэнергии оставалось 37 тыс. домашних хозяйств, к обеду их сократилось до 36 тыс.

В субботу утром по Литве пронесся сильнейший ветер, который нанес новый ущерб сети низкого напряжения, по этой причине регистрируется много мелких неполадок.

По данным ESO, в Литве такого массового природного воздействия на электросети не было уже более 15–20 лет.

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В ночь на пятницу ураганный ветер в 31 метр в секунду оставил без электроэнергии 250 тыс. домашних хозяйств.

Последний раз массовые неисправности электросети фиксировались в 2005 году после урагана "Эрвин" и еще ранее – в 1999 году после урагана "Анатолий".

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