В Литве без электроэнергии остаются еще 27 тысяч жителей

"Вторые сутки неполадки интенсивно устраняют более 250 бригад", – говорится в сообщении.
В субботу утром без электроэнергии оставалось 37 тыс. домашних хозяйств, к обеду их сократилось до 36 тыс.
В субботу утром по Литве пронесся сильнейший ветер, который нанес новый ущерб сети низкого напряжения, по этой причине регистрируется много мелких неполадок.
По данным ESO, в Литве такого массового природного воздействия на электросети не было уже более 15–20 лет.
В ночь на пятницу ураганный ветер в 31 метр в секунду оставил без электроэнергии 250 тыс. домашних хозяйств.
Последний раз массовые неисправности электросети фиксировались в 2005 году после урагана "Эрвин" и еще ранее – в 1999 году после урагана "Анатолий".
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