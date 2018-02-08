Согласно данным исследования, 2 из 5 студентов в последнем семестре испытывали финансовые трудности. Оказывается, это не зависит от того, работает студент или нет.

Мало того, больше половины респондентов сказали, что за последний год пережили сильное беспокойство, стресс, у них долго было плохое настроение, они страдали бессонницей. Треть жаловалась на депрессию, но обратиться в связи с этими проблемами в вуз решились бы лишь 8% респондентов.

Исследование было проведено с 12 декабря 2017 – по 8 января 2018 г. В нем участвовали 2800 респондентов.

"Часто приходится общаться с гимназистами, спрашивать, какие у них планы. Очень многие планируют ехать учиться за границу, а одна из причин – какую работу найду после окончания Вильнюсского университета, университета им. Витаутаса Великого? Что потом делать? Как проведу время учебы? Если я здесь буду так прозябать, может лучше делать это в Лондоне, а там получу лучшую зарплату", – сказал депутат Миколас Маяускас.

По его словам, молодежь могла бы остановить от эмиграции возможность получить хороший диплом, который ценили бы работодатели.

"Я думаю, студенты, школьники, все молодые люди, должны увидеть как можно больше путем волонтерства, как и что можно менять. Одна из причин эмиграции – мнение, что ни на что нельзя повлиять", – сказал вице-министр социальной защиты и труда Эйтвидас Бингялис.

На замечание, что по сути волонтерством заниматься могут немногие – 44% студентов бакалавриата и 79% магистрантов работают, он заверил, что у мотивированных студентов есть время и на волонтерство, и на работу, и на учебу.

Бингялис рассказал о своих встречах со школьниками.

"Была одна 7-классница, которая сказала, что уедет. Я спросил, почему. Она ответила, что не найдет здесь работу, поэтому поедет к сестре в Норвегию. А что ты там будешь делать? Буду работать на птичнике, на бойне и потрошить кур буду. Я спросил у нее, не хочет ли она изучать информатику, это привлекательная специальность, специалистам платят хорошую среднюю зарплату, она сказала, что гораздо проще после 12 класса уехать", – вот что в голове у подростков, заметил вице-министр.

Он дал понять, что это результат настроений не только в семьях, но и во всем обществе, в СМИ. По словам Бингялиса, лучше говорить о перспективных специальностях, выборе специальности.

Вице-министр науки и образования Гедрюс Вилюнас подчеркнул, что надо уметь думать критически, оценивая результаты опроса. "Вопрос отчасти не о высшем образовании, проблема в том, что люди не находят работы", – сказал он.

По его словам, с одной стороны, исследование показывает, что все студенты работают и мало зарабатывают – это скандал, но в более широком контексте это норма.

"Так повсюду. С финансовыми трудностями сталкиваются все. Насколько я знаю, с ними сталкиваются и миллионеры, поскольку вместе с доходами растут и ожидания – они думают, что сталкиваются с финансовыми трудностями, но это необязательно значит, что они - в беде. Это мнения, а не объективное исследование социального положения. Я не говорю, что нет корреляции, но просто хочу сказать, что часть этого исследования показывает обычное состояние системы высшего образования, которая в силу социального состояния, общежитий, кредитов всегда нормально натянута", – сказал он.

Правда, вице-министр признал, что его беспокоит часть исследования, касающаяся психологического состояния студентов.

Оказывается, основные источники доходов будущих бакалавров – финансовая помощь родителей и близких (76%), нефинансовая помощь родителей и близких (еда, жилье и т.д.) (46%) и зарплата (44%). 41% участников опроса сказал, что живет на сбережения.

Правда, к примеру, работают уже 79% магистрантов, 46% из них помогают родители и близкие, 34% – получают нефинансовую помощь.

Кстати, интересно, что лишь меньшинство студентов берет кредит на учебу или другой кредит (соответственно 6 и 8%), редкий студент живет только на стипендию (7%).

"Исследование показало, что абсолютное большинство будущих бакалавров живет за счет родителей и других близких, среди магистрантов таких половина", – сказал социолог Мартинас Кряучунас.

Основной источник проживания будущих бакалавров - помощь родителей (49% – финансовая, 12% – нефинансовая), треть из них работает (29%).

А вот большинство магистрантов живет уже за счет зарплаты. На зарплату живут 69% магистрантов. 20% магистрантов получают финансовое вспоможение родителей, еще 5% - нефинансовое.

"60% работающих будущих бакалавров и 80% магистрантов работают, чтобы жить. Работа для них по сути - источник проживания", – сказа Краучунас.