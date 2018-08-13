Аамериканские военные инженеры в Литве под Казлу-Рудой завершают оборудование полигона, сообщила программа Литовского ТВ "Панорама".
Lietuvos karių pratybos Gaižiūnų poligone
© Alfredas Pliadis

Несмотря на то, что у Литвы нет современных истребителей и бомбардировщиков, на этом полигоне уже с осени военные Литвы и других стран НАТО смогут учиться уничтожению наземных целей с воздуха. Это будет единственный такой полигон в странах Балтии.

По словам оборонных экспертов, это важно для укрепления противовоздушной обороны и защиты так называемого Сувалкского коридора - участка на границе Польши и Литвы, который считается ахиллесовой пятой НАТО.

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После оборудования соответствующего натовским стандартам авиационного стрельбища на полигоне можно будет учиться тому, как авиация в бою может помогать сухопутным силам.

Полигон Казлу-Руды - один из наиболее загруженных, за неделю в стрельбах здесь участвует по несколько тысяч военнослужащих НАТО. На полигоне оборудованы единственные в Литве стрельбища минометных тренажеров и автоматических гранатометов.

Оборудовать и единственное в Балтийских странах авиационное стрельбище американские военные эксперты предложили еще три года назад, осмотрев все полигоны Литвы.

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