Несмотря на то, что у Литвы нет современных истребителей и бомбардировщиков, на этом полигоне уже с осени военные Литвы и других стран НАТО смогут учиться уничтожению наземных целей с воздуха. Это будет единственный такой полигон в странах Балтии.
По словам оборонных экспертов, это важно для укрепления противовоздушной обороны и защиты так называемого Сувалкского коридора - участка на границе Польши и Литвы, который считается ахиллесовой пятой НАТО.
После оборудования соответствующего натовским стандартам авиационного стрельбища на полигоне можно будет учиться тому, как авиация в бою может помогать сухопутным силам.
Полигон Казлу-Руды - один из наиболее загруженных, за неделю в стрельбах здесь участвует по несколько тысяч военнослужащих НАТО. На полигоне оборудованы единственные в Литве стрельбища минометных тренажеров и автоматических гранатометов.
Оборудовать и единственное в Балтийских странах авиационное стрельбище американские военные эксперты предложили еще три года назад, осмотрев все полигоны Литвы.
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