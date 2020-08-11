"Мы апеллируем к сознательности жителей, приезжающие из стран, где уровень заболеваемости высок, должны изолироваться. Наши службы будут активно проверять приезжающих, активирована полиция и пограничники", – сказала глава МВД Рита Тамашунене.
Полиция и пограничники будут активнее патрулировать на границе Литвы с Польшей и Латвией.
"Службы работают в активном режиме, силы рассредоточены так, чтобы могли обеспечить контроль приезжающих", – сказала министр. Также планируют привлечь к делу и стрелков.
Во вторник в Литве сообщили о 18 новых случаев коронавируса, с 1 июня в Литве зафиксировали 131 новый случай болезни.
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