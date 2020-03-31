В Литве - 8 смерть от коронавируса

Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос.
Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье и близким.
Министр во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела.
В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели.
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