Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1444 человек

Количество больных: 616

Количество новых случаев за последние сутки: 8

Количество смертей: 49

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4

Выздоровели: 828 человек