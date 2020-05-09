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9 мая Минздрав Литвы сообщил о 8 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1444 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1444 человек
Количество больных: 616
Количество новых случаев за последние сутки: 8
Количество смертей: 49
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4
Выздоровели: 828 человек

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