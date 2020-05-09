aA
9 мая Минздрав Литвы сообщил о 8 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1444 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1444 человек
Количество больных: 616
Количество новых случаев за последние сутки: 8
Количество смертей: 49
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4
Выздоровели: 828 человек
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен (144)
Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их...
"Россиянина парад волнует меньше, чем потерянная зарплата". Политолог Дмитрий Орешкин – про смертность, Билла Гейтса и Сталина Интервью Delfi (40)
Российский холодильник пустеет катастрофически...
В Литве 8 новыx случаев заболевания коронавирусом (7)
9 мая Минздрав Литвы сообщил о 8 новых случаях...
Ученый поделился прогнозом: перед летом возможен мокрый снег, июль подает надежды (16)
В конце мая и в начале июня как температура воздуха, так...
Детектив со взорванным BMW продолжается: что-то пошло не так (17)
В четверг вечером в Вильнюсе сообщили о взрыве в...