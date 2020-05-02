Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1406 человек
Количество больных: 728
Количество новых случаев за последние сутки: 7
Количество смертей: 46
Выздоровели: 632 человека
В изоляции находятся: 499
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 2 мая:
Вчера в Литве проверили: 5502 образцa
Всего за это время было проверено: 138 270 образцов
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В пятницу жители Литвы активно регистрировались в мобильные пункты на сдачу образцов (134)
В пятницу жители Литвы активно регистрировались в...
Эмигрант отказался от службы в Литовской армии: я 8 лет живу в Англии и работаю на Amazon (71)
Мартинас С. из Тельшяй, который без уважительной...
В Литве 7 новыx случаeв заболевания коронавирусом (10)
2 мая Минздрав Литвы сообщил о 7 новых случаев...
В Литве коронавирус унес жизнь 46-го человека (4)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Глава соцдемов Литвы предлагает правительству обсудить введение 4-дневной рабочей недели (23)
Председатель Социал-демократической партии Литвы...