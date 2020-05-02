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2 мая Минздрав Литвы сообщил о 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1406 человек. Выздоровели 632.
В Литве 7 новыx случаeв заболевания коронавирусом
© AFP / Scanpix

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1406 человек

Количество больных: 728
Количество новых случаев за последние сутки: 7
Количество смертей: 46
Выздоровели: 632 человека
В изоляции находятся: 499

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 2 мая:
Вчера в Литве проверили: 5502 образцa
Всего за это время было проверено: 138 270 образцов

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