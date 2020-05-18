В Литве 6 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1547 человек

Количество больных: 485

Количество новых случаев за последние сутки: 6

Количество смертей: 59

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 997 человек

В изоляции находятся: 295