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18 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 6 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1547 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
В Литве 6 новыx случаев заболевания коронавирусом
© Zuma Press / Scanpix

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1547 человек
Количество больных: 485
Количество новых случаев за последние сутки: 6
Количество смертей: 59
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 997 человек
В изоляции находятся: 295

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