В Литве 6 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1511 человек

Количество больных: 517

Количество новых случаев за последние сутки: 6

Количество смертей: 54

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 934 человек

В изоляции находятся: 260