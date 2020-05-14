В Литве 6 новыx случаев заболевания коронавирусом

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14 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 6 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1511 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1511 человек
Количество больных: 517
Количество новых случаев за последние сутки: 6
Количество смертей: 54
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 934 человек
В изоляции находятся: 260
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