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12 мая Минздрав Литвы сообщил о 6 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1491 человека. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1491 человека
Количество больных: 587
Количество новых случаев за последние сутки: 6
Количество смертей: 50
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 850 человек
В изоляции находятся: 280

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