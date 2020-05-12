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12 мая Минздрав Литвы сообщил о 6 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1491 человека. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1491 человека
Количество больных: 587
Количество новых случаев за последние сутки: 6
Количество смертей: 50
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 850 человек
В изоляции находятся: 280
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