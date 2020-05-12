Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1491 человека

Количество больных: 587

Количество новых случаев за последние сутки: 6

Количество смертей: 50

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 850 человек

В изоляции находятся: 280