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11 мая Минздрав Литвы сообщил о 6 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1485 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1485 человек
Количество больных: 598
Количество новых случаев за последние сутки: 6
Количество смертей: 50
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 833 человек
В изоляции находятся: 303
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