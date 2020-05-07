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7 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1433 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1433 человек
Количество больных: 642
Количество новых случаев за последние сутки: 5
Количество смертей: 49
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 3
Выздоровели: 739 человек
В изоляции находятся: 317

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 7 мая:
Вчера в Литве проверили: 7597 образцов
Всего за это время было проверено: 164 088 образцов

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