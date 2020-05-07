Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1433 человек

Количество больных: 642

Количество новых случаев за последние сутки: 5

Количество смертей: 49

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 3

Выздоровели: 739 человек

В изоляции находятся: 317

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 7 мая:

Вчера в Литве проверили: 7597 образцов

Всего за это время было проверено: 164 088 образцов