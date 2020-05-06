В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1428 человек

Количество больных: 659

Количество новых случаев за последние сутки: 5

Количество смертей: 48

Выздоровели: 718 человек

В изоляции находятся: 374

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 6 мая:

Вчера в Литве проверили: 7387 образцов

Всего за это время было проверено: 156 493 образца