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6 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1428 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1428 человек
Количество больных: 659
Количество новых случаев за последние сутки: 5
Количество смертей: 48
Выздоровели: 718 человек
В изоляции находятся: 374

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 6 мая:
Вчера в Литве проверили: 7387 образцов
Всего за это время было проверено: 156 493 образца

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