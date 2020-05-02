В Литве 40 переболевших коронавирусом человек стали донорами крови

"Это еще немного, если иметь в виду, что выздоровели около 600 человек, а сдавать кровь мы призываем с 10 апреля", – сказала представитель центра Лина Крижаускайте.

По ее словам, если бы с потенциальными донорами можно было связаться лично, возможно их было бы больше, но они лечатся в разных больницах, поэтому получить информацию непросто.

"Около 30 доноров были пациентами Сантаришкской клиники, мы с ними связались. Около 10 человек сами написали нам", – сказала Крижаускайте.

"Один приехал из северной Литвы", – сказала она.

По словам Крижаускайте, опыт других вирусов показал, что переливание плазмы выздоровевшего человека людям, находящимся в тяжелой форме, помогает укрепить иммунитет.

В крови выздоровевшего человека появляются антитела, которые помогают иммунной системе больного бороться с инфекцией. По словам Крижаускайте, кровь выздоровевшего человека больному в Литве пока не переливали.

"Это не способ спасения, это один из способов лечения. Врачи решают, когда это можно сделать безопасно – нужно взвесить риск и пользу. Пока нет таких пациентов, которым можно было бы перелить кровь", – сказала врач.

"Это специфические пациенты", – сказала Крижаускайте.

По ее словам плазма выздоровевших может помочь в создании лекарств от этой болезни.

Крижаускайте сказала, что людям, которые переболели коронавирусом, не стоит тянуть со сдачей крови, ведь со временем необходимых антител в ней не останется.

"Ведь и гриппом мы переболеем, на этот год иммунитета достаточно, а потом на следующий год снова можем заболеть", – сказала врач.

Она сказала, что кровь можно сдавать только тогда, когда с момента появления симптомов пройдет хотя бы 30 дней.