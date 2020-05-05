В Литве 4 новыx случая заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1423 человек
Количество больных: 697
Количество новых случаев за последние сутки: 4
Количество смертей: 46
Выздоровели: 678 человек
В изоляции находятся: 357
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 5 мая:
Вчера в Литве проверили: 5077 образцов
Всего за это время было проверено: 149 106 образцов
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