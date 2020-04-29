В Литве коронавирус унес жизни 45 человек, выздоровели - 563. В изоляции находятся 624 человека.
Во вторник было проверено 6392 образцов, всего в Литве проверен 118 201 образец.
В больницах на лечении находятся 123 пациента с коронавирусом, 15 из них – в реанимации.
„Всего 123 (госпитализированы - прим.ред.), в реанимации – 15, с ИВЛ – семь и с кислородными масками – 32 пациента“, – заявила в среду на пресс-конференции заведующая Отделением инфекционных заболеваний НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (14)
Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (74)
По новейшим данным Национального центра общественного...
Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (68)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (56)
"В Литве общий уровень потребления во время карантина...
Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса (4)
28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила...