В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом

В Литве коронавирус унес жизни 45 человек, выздоровели - 563. В изоляции находятся 624 человека.

Во вторник было проверено 6392 образцов, всего в Литве проверен 118 201 образец.

В больницах на лечении находятся 123 пациента с коронавирусом, 15 из них – в реанимации.

„Всего 123 (госпитализированы - прим.ред.), в реанимации – 15, с ИВЛ – семь и с кислородными масками – 32 пациента“, – заявила в среду на пресс-конференции заведующая Отделением инфекционных заболеваний НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.