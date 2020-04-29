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По новейшим данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в Литве за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай коронавируса. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1375 человек.
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом
© Shutterstock

В Литве коронавирус унес жизни 45 человек, выздоровели - 563. В изоляции находятся 624 человека.

Во вторник было проверено 6392 образцов, всего в Литве проверен 118 201 образец.

В больницах на лечении находятся 123 пациента с коронавирусом, 15 из них – в реанимации.

„Всего 123 (госпитализированы - прим.ред.), в реанимации – 15, с ИВЛ – семь и с кислородными масками – 32 пациента“, – заявила в среду на пресс-конференции заведующая Отделением инфекционных заболеваний НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

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