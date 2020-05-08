В Литве 3 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1436 человек
Количество больных: 618
Количество новых случаев за последние сутки: 3
Количество смертей: 49
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 765 человек
В изоляции находятся: 284
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 8 мая:
Вчера в Литве проверили: 8101 образец
Всего за это время было проверено: 172 191 образец
По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации.
"В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками", – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
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