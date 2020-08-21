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По данным на утро 21 августа, в Литве есть 19 активных очагов коронавируса. Количество заболевших в одном из них - в баре Adform (Каунас) - превышает 50 человек.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

"Количество очагов меняется каждый день – одни гаснут, другие разгораются. По данным на пятничное утро, в Литве 19 активных очагов коронавируса. Они отличаются размерами и фиксируются в 5 округах.

Один из самых больших - бар Adform. Вчера зафиксировали несколько связанных с ним случаев. Количество заболевших составляет больше 50 человек", – об этом в передаче "Утро на Delfi Rytas" сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

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НЦОЗ уже распространил рекомендации для участников акции солидарности с белорусами "Путь свободы". Специалисты призывают участников соблюдать правила безопасности.

Первое, что надо сделать участникам - оценить, надо ли им вообще ехать на мероприятие.

"Надо следить, нет ли симптомов COVID-19. Если есть, мы настоятельно рекомендуем не ехать, попросить не ехать друзей и знакомых. Не рекомендуем ехать и тем лицам, которые меньше 14 дней назад приехали из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Те, кто должен находиться в изоляции, также не должны ехать на мероприятие", – сказала Лингене.

Второй совет – подумать, что взять с собой.

"Наверное все понимают, что в акции будут участвовать тысячи людей, поэтому организаторы не смогут всем обеспечить всех участников. (…) Нужно взять маски или респираторы. Надо взять столько, чтобы менять каждых 2-3 часа. Надо взять пакет для пользованных масок.

Возьмите перчатки и антисептик", – сказала Лингене.

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