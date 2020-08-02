В Литве - 17 новых случаев коронавируса

По данным на утро 2 августа, в Литве коронавирусом болеют 373 человек.
Этот вирус унес жизни 80 человек, еще 13 больных скончались по иным причинам.
От COVID-19 в Литве выздоровели 1644, в изоляции находятся 144 человека. За прошедшие сутки на COVID-19 проверили 1856 тестов, всего в Литве исследовали 526 339 тестов.
С 1 июня в Литве зафиксировали 103 привозных случая.
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