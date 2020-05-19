В Литве 15 новыx случаев заболевания коронавирусом

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19 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 15 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1562 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1562 человек
Количество больных: 471
Количество новых случаев за последние сутки: 15
Количество смертей: 60
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 1025 человек
В изоляции находятся: 341
За 18 мая проверили 6496 образцов. Всего до сих пор проверено 237 600 образцов.
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