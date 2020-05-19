В Литве 15 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1562 человек

Количество больных: 471

Количество новых случаев за последние сутки: 15

Количество смертей: 60

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 1025 человек

В изоляции находятся: 341

За 18 мая проверили 6496 образцов. Всего до сих пор проверено 237 600 образцов.