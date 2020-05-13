В Литве 14 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1505 человек

Количество больных: 537

Количество новых случаев за последние сутки: 14

Количество смертей: 54

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6

Выздоровели: 908 человек

В изоляции находятся: 273