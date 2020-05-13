В Литве 14 новыx случаев заболевания коронавирусом

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13 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 14 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1505 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1505 человек
Количество больных: 537
Количество новых случаев за последние сутки: 14
Количество смертей: 54
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6
Выздоровели: 908 человек
В изоляции находятся: 273
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