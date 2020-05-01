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1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1399 человек. Выздоровели 594.
Mobilus koronaviruso tyrimo punktas
Mobilus koronaviruso tyrimo punktas
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1399 человек
Количество больных: 760
Количество новых случаев за последние сутки: 14
Количество смертей: 45
Выздоровели: 594 человека
В изоляции находятся: 531

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 1 мая:

Вчера в Литве проверили: 7213 образцов

Всего за это время было проверено: 132 768 образцов

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