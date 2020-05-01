aA
1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1399 человек. Выздоровели 594.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1399 человек
Количество больных: 760
Количество новых случаев за последние сутки: 14
Количество смертей: 45
Выздоровели: 594 человека
В изоляции находятся: 531
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 1 мая:
Вчера в Литве проверили: 7213 образцов
Всего за это время было проверено: 132 768 образцов
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве 14 новыx случаeв заболевания коронавирусом (81)
1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев...
Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин (76)
Для вильнюсских столичных проституток настали...
В Каунасе подозревают загрязнение Нерис фекалиями (22)
В редакцию Kas vyksta Kaune приходят письма с фотографиями...