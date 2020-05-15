В Литве 12 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1523 человек

Количество больных: 498

Количество новых случаев за последние сутки: 12

Количество смертей: 54

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 965 человек

В изоляции находятся: 260

В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.