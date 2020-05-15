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15 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 12 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1523 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
В Литве 12 новыx случаев заболевания коронавирусом
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1523 человек
Количество больных: 498
Количество новых случаев за последние сутки: 12
Количество смертей: 54
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 965 человек
В изоляции находятся: 260

В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.

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