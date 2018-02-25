Никакой информации за исключением того, что за новорожденным велось активное наблюдение, не предоставляют.

Литовский институт гигиены наблюдает за данными о роженицах, однако фиксирует возраст только "очень молодых матерей – до 18 лет". Вероятно, что 12-летняя девочка – самая молодая мать в Литве.

Президент Литовского содружества акушеров и гинекологов Диана Рамашаускайте рассказала, что девочки младше 15 лет чаще всего рожают недоношенных детей, новорожденные бывают очень небольшого веса.

"Во время родов у подростков обычно бывают осложнения, не фиксируется родовая деятельность, плод бывает слишком большим или неправильно входит в таз. Чаще всего подросткам делают Кесарево сечение, в два раза чаще используют специальные инструменты – акушерские щипцы и вакуумный экстрактор", – рассказала Рамашаускайте.

Несмотря на то, что обстоятельства этого случая неизвестны, несомненно за этим кроются проблемы полового воспитания.

"Во избежание подобных случаев была обновлена программа полового воспитания для школ", – указало Министерство науки и образования Литвы. За осуществление программы отвечают сами школы. Министерство занимается должной подготовкой учителей.

По данным министерства, в рамках этой программы ученикам не только предоставляют данные о половом воспитании, здоровье, семье, но и формируют ценности, критическое отношение и ответственное поведение.

По словам Рамашаускайте, беременность подростков в Литве - серьезная проблема. Ежегодно 1% всех родов - это роды подростков до 18 лет (280-300 случаев).

"Часто беременные подростки обращаются к врачам с опозданием, не помнят, когда у них в последний раз были месячные, думают, что у них просто сбои в цикле или сознательно скрывают беременность", – рассказала врач.

Из-за позднего обращения сложно подсчитать срок беременности, а это порой приводит к проблемам в конце беременности, когда – вызывают роды.

Врач сказала, что с начала беременности надо принимать фолиевую кислоту, если беременность выявляют позже, то эта профилактика патологий развития нервной трубки плода уже бесслысленна.

"Часто беременные подростки курят, а им надо бросать курение, чтобы не нанести вред себе и будущему новорожденному", – сказала Рамашаускайте.

"После родов у подростков часто начинается депрессия, – рассказала врач. - У несовершеннолетних матерей возникают не только медицинские, но и психологические, социальные проблемы - они часто не заканчивают школу, не воспитывают своих детей и т.д."

Литовский институт гигиены сообщает, что в 2016 году в Литве до 18 лет родила 281 девушка, в 2015 г. – 280, в 2001 г. – 456, в 2002 г. - 27 рожениц были младше 16 лет.

По данным Департамента статистики, средний возраст рожениц в Литве - около 29 лет.