В Литве 11 новыx случаев заболевания коронавирусом

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16 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 11 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1534 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1534 человек
Количество больных: 485
Количество новых случаев за последние сутки: 11
Количество смертей: 55
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 988 человек
В изоляции находятся: 272
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