В Литве 11 новыx случаев заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1534 человек

Количество больных: 485

Количество новых случаев за последние сутки: 11

Количество смертей: 55

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 988 человек

В изоляции находятся: 272