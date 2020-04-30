В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1385 человек

Количество больных: 751

Количество новых случаев за последние сутки: 10

Количество смертей: 45

Выздоровели: 589 человек

В изоляции находятся: 595

За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.