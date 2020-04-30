В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1385 человек
Количество больных: 751
Количество новых случаев за последние сутки: 10
Количество смертей: 45
Выздоровели: 589 человек
В изоляции находятся: 595
За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.
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