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30 апреля в Литве сообщается о 10 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом
© AFP / Scanpix

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1385 человек
Количество больных: 751
Количество новых случаев за последние сутки: 10
Количество смертей: 45
Выздоровели: 589 человек
В изоляции находятся: 595

За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.

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