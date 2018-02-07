Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс сказал INFO TV, что будучи студентом он был жертвой сексуального домогательства.
Juozas Statkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

В 1988 г. дизайнер поступил в Вильнюсскую художественную академию (ВХА). Подробности истории Статкявичюс не рассказывал, поскольку он считает нынешнюю шумиху, связанную со скандалом #metoo, - модой.

"Со мной тоже была история, здесь речь идет о мужчинах и женщинах. У меня была преподаватель, которая домогалась меня. Я рассказывать не буду. Услышав о скандале, сначала я хотел рассказать об этом, но потом решил, что это пустое дело, мода. Актуальность сегодняшнего дня", – сказал Info diena Статкявичюс.

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Он не пожелал рассказывать, кто из преподавателей к нему приставал. Статкявичюс сказал, что скандалы вредят репутации ВХА.

Дизайнер также вступился за фотографа Гинтаутаса Тримакаса. Он сказал, что давно с ним знаком и знает его, как спокойного и тихого человека.

"Может, он приобнял кого из студенток, но мне это кажется модой. Угрожают лишить премий, человек всю жизнь работал и из-за того, что какая-то студента захотела порекламировать себя...", – сказал дизайнер.

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