Правда, там этот праздник отмечают не так, как в остальной Литвы. В эти дни жителям предлагают вспомнить праздничные традиции балтов. Кроме того, в праздничные дни действует и "сухой закон", которого строго не придерживались, говорят этнологи, даже наши предки.
На вопрос о том, не являются ли древние традиции причиной организации и проведения второго праздничного дня, председатель общины Найсяй заверила DELFI, что это только совпадение. Дата, по ее словам, выбрана с учетом привлечения как можно большего числа людей после того, как они навестят своих близких. Женщина не захотела шире комментировать программу мероприятий - все можно найти в интернете.
На сайте Найсяй сообщают, что городке до Трех королей пройдут различные мероприятия: Рождественская ярмарка, праздничные мастерские, концерты, для детей будет работать карусель. К детям на праздник придет не финский Санта Клаус, а литовский дед Каляда (Kalėda).
На ярмарке будет действовать "сухой закон", нельзя будет приобрести ни горячего вина, ни другие алкогольные напитки.
Вопрос об алкоголе в Найсяй удивил директора Шауляйского центра информации и туризма Руту Станкувене: "Вино в Найсяй? Горячий чай - да. Да здравствует Найсяй, так и будет. Не нужно поощрять потребление алкоголя, но необходимо уметь его дегустировать", - сказала Станкувене.
Главный координатор Центра этнической культуры Вильнюса Мария Люгене отметила, что раньше на Рождество литовцы выпивали, но в меру.
"Есть разнообразные домашние напитки, но на Сочельник - упаси Господь, это трезвый ужин. На Рождество же в Аукштайтии готовили пиво, а жители Дзукии доставали самогон, но пили в меру", - сказала собеседница.
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