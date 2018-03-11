11 марта Литва отмечает день восстановления независимости. В литовской столице пройдут различные мероприятия. В центральной части города будет временно ограничено движение транспорта.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Больше всего перемен ожидается на проспекте Гедиминаса, в Старом городе и Науяместисе, сообщает компания Susisiekimo paslaugos.

С пятницы по воскресенье запрещена парковка у колокольни Кафедрального собора, а в субботу и воскресенье – на стоянках улиц Шв.Йону, Гинею (между проспектом Гедиминаса и ул. А.Тумено) и на ул. Гоштауто (между проспектом Гедиминаса и ул. А.Тумено).

11 марта, в воскресенье будет ограничено движение на проспекте Гедиминаса.

В полдень, после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости, состоится праздничное шествие по проспекту - от площади Независимости до Кафедральной площади.

Из-за праздничных мероприятий в центре города могут быть изменено время некоторых автобусов и троллейбусов, которые проезжают через проспект Гедиминаса, ул. Т.Врублевскё и Швянтарагё.

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