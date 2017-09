Казармы будут строиться на территории Учебного полка им. Великого Гетмана Литвы Януша Радзивиллы (лит. Йонушас Радзивилас). Они будут предназначены для военных Батальона мотопехоты им. князя Вайдотаса, однако при необходимости в них могут быть поселены и союзники. По словам министра обороны Литвы Рамундаса Кароблиса, новые казармы нужны в связи с возвратом призыва в литовскую армию и с прибытием в Литву союзников. "После того как вернули обязательную постоянную начальную военную службу, начали активно комплектовать военные части, а в страну прибыли военные союзников, обновление и расширение армейской инфраструктуры стало одним из приоритетов. Новые казармы - это одно из решений, которое поможет обеспечить надлежащие условия проживания и службы военных", - отметил министр в пресс-релизе. Новые казармы в Рукле будут построены впервые после вступления Литвы в НАТО в 2004 году. В них смогут быть размещены 500 военных. В будущем там будет оборудована и инфраструктура для спорта и отдыха. Строительство начнется в этом году, его смета - 5,5 млн. евро. В конкурсе на строительство казармы участвовали семь компаний. В большинстве литовских военных частей построенные еще в советское время, но обновленные и приспособленные для современных потребностей военных казармы, сообщило министерство.

