В литовской Рукле построят новые казармы, которые должны быть закончены в 2019 году, сообщило в четверг министерство обороны.
Lithuanian Soldiers in Rukla
© DELFI / Paulius Garkauskas

Казармы будут строиться на территории Учебного полка им. Великого Гетмана Литвы Януша Радзивиллы (лит. Йонушас Радзивилас). Они будут предназначены для военных Батальона мотопехоты им. князя Вайдотаса, однако при необходимости в них могут быть поселены и союзники.

По словам министра обороны Литвы Рамундаса Кароблиса, новые казармы нужны в связи с возвратом призыва в литовскую армию и с прибытием в Литву союзников.

"После того как вернули обязательную постоянную начальную военную службу, начали активно комплектовать военные части, а в страну прибыли военные союзников, обновление и расширение армейской инфраструктуры стало одним из приоритетов. Новые казармы - это одно из решений, которое поможет обеспечить надлежащие условия проживания и службы военных", - отметил министр в пресс-релизе.

Новые казармы в Рукле будут построены впервые после вступления Литвы в НАТО в 2004 году. В них смогут быть размещены 500 военных. В будущем там будет оборудована и инфраструктура для спорта и отдыха.

Строительство начнется в этом году, его смета - 5,5 млн. евро.

В конкурсе на строительство казармы участвовали семь компаний.

В большинстве литовских военных частей построенные еще в советское время, но обновленные и приспособленные для современных потребностей военных казармы, сообщило министерство.

BNS
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