Сильные, но кратковременные дожди на курорте наблюдались и в четверг вечером, дождь шел и ночью. Согласно прогнозам meteo.lt, интенсивные дожди в Паланге будут идти до вечера.
Правда, в Паланге дождь идет с перерывами. На смену сильному ливню приходит время покоя, а потом снова начинается дождь.
В пятницу сильный дождь прошел и в Клайпеде. Основная улица Х.Манто под виадуком превратилась в реку.
Читатели портала DELFI поделились видео, на котором запечатлено, как автомобиль проехал огромную лужу на дороге-реке.
Пожарные-спасатели сказали DELFI, что к ним за помощью никто не обращался. Несколько читателей рассказали, что на ул. Х.Манто некоторым водителям на помощь пришел эвакуатор.
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