Вчера в столице Литвы прошел сильный ливень, в пятницу дожди добрались до взморья. Около 12 ч. в Паланге пошел сильный дождь, началась гроза.
Lietus Palangoje
© DELFI / Gintarė Bakūnaitė

Сильные, но кратковременные дожди на курорте наблюдались и в четверг вечером, дождь шел и ночью. Согласно прогнозам meteo.lt, интенсивные дожди в Паланге будут идти до вечера.

Правда, в Паланге дождь идет с перерывами. На смену сильному ливню приходит время покоя, а потом снова начинается дождь.

В пятницу сильный дождь прошел и в Клайпеде. Основная улица Х.Манто под виадуком превратилась в реку.

Читатели портала DELFI поделились видео, на котором запечатлено, как автомобиль проехал огромную лужу на дороге-реке.

Пожарные-спасатели сказали DELFI, что к ним за помощью никто не обращался. Несколько читателей рассказали, что на ул. Х.Манто некоторым водителям на помощь пришел эвакуатор.

Общество

В литовской Паланге прошел сильный ливень (7)

Вчера в столице Литвы прошел сильный ливень, в пятницу...

Из-за сильных ливней без электричества остались тысячи людей (1)

8 августа пожарные-спасатели 25 раз ездили убирать...

В Рокишкском районе выросли огромные грибы: размером с арбуз (5)

В Ильзенбергском поместье (Рокишкский район),...

Поход за грибами еще никогда не был таким легким: мобильное приложение для распознавания грибов (6)

Лето в этом году началось рано, а дождливые первые дни...

На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)

В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...

TOP новостей

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (3)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (27)

Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост

В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (32)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)

В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...