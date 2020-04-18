"Сейчас их 8, из них - 4 гражданские лица и 4 - военные, один выздоровел. Количество изолированных меняется – на данный момент около 200 военных", – сказал пресс-секретарь штаба капитан Андрюс Дилда.
По его словам, часть военных изолированы в помещениях армии, часть - дома.
"Часть из них изолирована у нас в медицинских или реабилитационных учреждениях, другие - дома", – сказал он.
По словам Дилды, около 10 военных болеют коронавирусом и в батальоне НАТО, но в их числе есть и те, кто уже выздоровел.
"Там до 10 больных, немало тех, кто выздоровел, поскольку всего болело больше 20 военных, некоторые вернулись на родину и лечатся там, оставшиеся здесь либо выздоровели, либо еще проходят лечение", – сказал Дилда.
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