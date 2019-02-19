В литовский суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России

Один из них на момент задержания работал на авиабазе Военно-воздушных сил Литвы, другой был военным запаса. Оба обвиняемых в данный момент задержаны, сообщила во вторник Генпрокуратура.
Это досудебное расследование было начато в декабре 2017 года после получения информации Второго департамента оперативных служб при Минобороны о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству зарубежного государства и подозрениях в шпионаже. Досудебное расследование получено вести Бюро криминальной полиции Литвы.
При проведении досудебного расследования были получены данные о том, что К.Р. 1966 года рождения и Й. М. 1961 года рождения за денежное вознаграждение могли собирать и передавать российской разведке интересующую ее информацию и иным образом сотрудничать с разведывательными органами этого государства.
На основании материалов дела, которое состоит из 8 томов, с осени 2014 года по поручению иностранной разведки в помещения Авиабазы ВВС Литвы фотографировались служебные документы, схемы служебных помещений, схемы авиабазы и аэропорта, планы и объекты, указы военного руководства, решения и прочие не подлежащие гласности, но и не засекреченные данные.
Таким образом, иностранной разведке были переданы данные о деятельности авиабазы, информация о литовской армии и лицах, выполняющих военную службу в силах другого государства.
Также было установлено, что одной из задач иностранной военной разведки, данных обвиняемым, был сбор и предоставление информации о лицах, которые бы могли сотрудничать с российской разведкой.
Выполняя эти поручения иностранной разведки, обвиняемые постоянно предоставляли отчеты о проделанном. В целом были выявлены более 35 случаев передачи информации указанного характера. Секретные встречи с представителя российской разведки проходили только в России или в других иностранных государствах, соблюдались и прочие меры конспирации.
Оба обвиняемых были задержаны 11 декабря 2017 года.
Клайпедский окружной суд в данный момент завершает рассмотрение еще одного дела о шпионаже в пользу России, обвиняемого предлагается наказать восемью годами лишения свободы.
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