Рукописи жившего в XVIII веке Элияху бен Шломо Залмана, называемого Виленским Гаоном, – это коллекция различных работ, опубликованных в 1799–1940 годах в различных странах и городах Европы. В ней есть также и несколько редких мировых изданий, почти все они находятся в единственном экземпляре в Литве.
Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.
Он утверждал, что, желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математике, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.
Второй объект документального наследия – одиннадцать рукописей жившего в IX веке литовского историка, писателя, фольклориста и просветителя С. Даукантаса, которые были написаны с 1831 по 1858 годы и охватывают важнейшие сферы деятельности С. Даукантаса: историографию, переводы древних и новых авторов, лексикографию.
Эти 11 рукописей создавались в течении почти 30 лет, поэтому отражают наиболее зрелый и творческий этап жизни С. Даукантаса.
Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь
Из-за волны жары некоторые школы в Литве...
Расширение полигонов: правительство Литвы разрешило вырубку лесов в Швенченском и Йонавском районах (1)
В среду в правительстве Литвы разрешили вырубку лесов...
В литовский Реестр мировой памяти внесены рукописи Виленского Гаона и Даукантаса
В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены...
В обращение выпускают коллекционную золотую монету достоинством в 50 евро (3)
В среду Банк Литвы выпустил в обращение...
TOP новостей
Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве (42)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду...
Американский аналитик: я бы предпочёл, чтобы Путин был изолирован Специально для DELFI (406)
Избранному президенту Литвы не стоит следовать...
Скоро все жители Литвы будут иметь возможность производить электричество самостоятельно (9)
Если построить в Литве солнечную электростанцию,...
Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь
Из-за волны жары некоторые школы в Литве...
Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето? (1)
Использование прогрессивных технологий и новейшего...