

Согласно поправкам к закону о науке и образовании, с 1 марта 2018 года литовские вузы могут предлагать на выбор только те программы, которые получили аккредитацию.

Центр оценки качества образования (ЦОКО) указал, что после проведения оценки программ в университетах предложено оставить 795 программ из 982, в коллегиях – 294 из 304.

Временную аккредитацию без каких-либо дополнительных условий получил 51% программ (в коллегиях – 58%), с дополнительными условиями – 21% (в коллегиях – 38%), с ограничениями – 28% (в коллегиях – 4%).

По словам директора ЦОКО Норы Скабурскене, больше всего ограничений коснулось Клайпедского (16 программ) и Шяуляйского (10 программ) университетов и Мариямпольской коллегии.

Вице-министр науки и образования Гедрюс Вилюнас сказал, что в данной ситуации у университетов есть два пути – либо укреплять свои ресурсы, чтобы не было сомнений в качестве, либо осознать, что это не их профиль – и отказаться от таких программ.

"Нам нужно, чтобы преподавание было сильным, или не нужно никакого. Нашей стране слабые программы не нужны", – сказал он.

С точки зрения оценки качества преподавания, в Литве хуже всего готовят управляющих (7), студентов бизнес-направления (5), коммуникации (4), студентов-экономистов (4), студентов-информатиков (4) и учащихся в сфере политических наук (4). Это касается бакалавров.

Из магистрантов хуже всего готовят управляющих (7), студентов-экономистов (4), учащихся в сфере политических наук (4) и коммуникации (4). В скобках указано сколько программ конкретного направления будет закрыто.

Однако не исключено, что вузы будут регистрировать новые программы.

По словам Скабурскене, по данным от 12 февраля этого года, в Литве насчитывается больше 1500 программ, после исследования ЦОКО их останется на 400 меньше.