В литовских лесах появились боровики

Айсте ездила в Падаугаву (Каунасский район), она сказала, что за 4 часа собрала очень много боровиков.

"Мы каждый год ездим за грибами. В этом году в лесах много боровиков и грибников", – сказала она.

Кристина Срюбикене собирала грибы в Зеленом бору Паневежиса, за 3 часа она набрала две полные корзины грибов. По ее словам, она собрала 250/300 боровиков.

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"Я не помню такого года, чтобы в первой половине июля было столько настоящих боровиков. Это очень удивляет", – сказала она.

Фотографией своей добычи поделился Дарюс Стонис. Он собирал их в Ракаве (Расейнский район). Дарюс сказал, что больше всего боровиков было под молодыми елками.

Наталия рассказала, что стала активно собирать грибы в 6-7 лет, когда ее мама в первый раз отвела в лес. Ездит она за грибами в Вилюкай (Укмергский район).

"Этот сезон я начала 12 июля, боровики растут. За два часа я набирают по 200 штук. Грибников в лесу много, у дорог стоит немало машин.

В прошлом году сезон начался только в сентябре. В этом году за 4 дня я собрала 909 боровиков", – рассказала женщина.

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Руководитель Микологической лаборатории Центра исследования природы Юрга Мотеюнайте сказала, что ничего удивительного в том, что обильно растут грибы, нет. По ее словам, в прошлом году в это время было намного суше, а в этом году дождей больше. По ее словам, продолжительность грибного сезона будет зависеть от погоды.

"Все будет зависеть от количество осадков, от температуры воздуха. Если придет жара, грибов станет меньше, если будет обычная для Литвы погода с дождями, грибов может быть много", – сказала она.