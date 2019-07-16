"Мы с соседкой решили оставить детей с папами и поехать в лес по грибы. Поехали… за два часа – 187 боровиков – красивых белых королей леса, – пошутила Пупялите-Губарене и прибавила: Боровики находили по 7–15 штук в одном месте. Альвида очень любит "тихую охоту". Она с детства любит собирать грибы, ищет новые места и, как видите, находит их. Мы собирали грибы недалеко от деревни Лукштас".
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