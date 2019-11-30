29 и 30 ноября в разных городах Литвы зажигают огни на рождественских елках. В субботу зажглись огни не только на главных елках Вильнюса и Каунаса. Портал DELFI предлагает посмотреть, как выглядят рождественские елки в других литовских городах.
Главная елка Клайпеды:
Главная елка Шяуляй:
Главная елка Паневежиса:
Главная елка Друскининкай:
Главная елка Плунге:
В литовских городах зажгли огни на городских елках: елки Шяуляй, Друскининкай и других городов
29 и 30 ноября в разных городах Литвы зажигают огни на...
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