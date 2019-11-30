В литовских городах зажгли огни на городских елках: елки Шяуляй, Друскининкай и других городов

Скопировать ссылку В литовских городах зажгли огни на городских елках: елки Шяуляй, Друскининкай и других городов

29 и 30 ноября в разных городах Литвы зажигают огни на рождественских елках. В субботу зажглись огни не только на главных елках Вильнюса и Каунаса. Портал DELFI предлагает посмотреть, как выглядят рождественские елки в других литовских городах.