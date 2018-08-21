Этим летом первые бесплатные арбузы (7 тонн) раздали в Клайпеде на Праздник моря.
Акция сопровождалась хорошим настроением, поэтому было решено раздать арбузы и в других городах Литвы.
Читатели DELFI могли выбрать город, в который приехал бы грузовик с бесплатными арбузами. Было решено, что по 10 тонн арбузов раздадут в Каунасе (11 августа) и Висагинасе (15 августа).
На Успение Пресвятой Богородицы в Висагинасе жители ждали грузовик с бесплатными арбузами с 7.30 ч. Чуть больше чем через час машина была пуста, водителю пришлось открыть полуприцеп и показать, что он действительно пуст. Кто-то пустил слух, что приедут еще две машины с арбузами, поэтому люди не уходили еще какое-то время после окончания акции.
"В любом случае мы будем еще что-то думать и делать. Следующий сезон арбузов будет только следующим летом – этот прошел. Лучше не обещать, а делать. Думаю, многие получили положительные эмоции, а это главное, чего мы хотели", – сказал Дундулис.
В литовских городах раздавали арбузы, акция завершилась
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