Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать еду из нового меню, в котором не останется жареных, панированных блюд из мяса, птицы или рыбы, а также концентратов бульонов, копченостей, замороженных полуфабрикатов и других вредных для здоровья продуктов и блюд, прогнозирует Минздрав Литвы.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės maistas
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С 1 ноября правила станут обязательными, а не в виде рекомендаций, как до сих пор.

Для осуществления этих правил дан трехлетний переходный период. В это время будут проводить разные курсы и семинары.

"Проблема существует не один десяток лет – часть учреждений действительно мало внимания уделяют питанию пациентов, а еда – и своим вкусом, и видом напоминает советское время", – сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

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"Конечно, больница - не ресторан, и еды ресторанного типа там не будет, но в некоторых учреждениях питанию не уделялось должное внимание, еда была плохой, скудной, не всегда учитывали ценностные качества. Мы сами выращиваем овощи, но в рационе пациентов овощей и фруктов не хватало. Пациенты жаловались, что еду подают холодной, ее вид непривлекателен", - сказал министр.

Сейчас пациентам еду часто приносят близкие из дома. Но такого не должно быть, считает представитель Литовской ассоциации шеф-поваров ресторанов и кондитеров Аида Матулявичюте.

До сих пор не были установлены четкие требования к еде, которую готовят для пациентов, поэтому было много проблем: скудная еда, невысокая пищевая ценность блюд, несбалансированный рацион, мало овощей, холодная еда, непривлекательная посуда и т.д.

Минздрав Литвы нередко акцентирует, что пациентам будут давать больше овощей и фруктов, первенство должно быть за местной продукцией. Однако глава Службы общих услуг и питания Каунасской клиники Литовского медицинского университета Диана Соколовене сказала, что 30% овощей, которые дают пациентам больницы выбрасывают как отходы. Это много, поскольку, по ее словам, если говорить о горячих блюдах, то выбрасывают лишь 10%.

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