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В литовских больницах находятся 1734 пациентов с COVID-19, 132 из них – в реанимации, сообщает Департамент статистики.
Santaros klinikų Infekcinės ligų centro COVID-19 pirmasis skyrius
Santaros klinikų Infekcinės ligų centro COVID-19 pirmasis skyrius
© Vidmantas Balkūnas

В кислородной терапии нуждаются 947 пациентов, 89 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в больницах занято больше половины коек 8498 из 16 617. В реанимации заняты 377 из 670 коек.

Из 613 коек с аппаратами ИВЛ заняты 227, из 6204 с кислородными аппаратами - 2205.

С начала пандемии коронавирусом (COVID-19) в Литве заболели 58 212 человек, 14 056 выздоровели, 43 454 еще болеют.

Коронавирус в Литве унес жизни 482 человек.

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