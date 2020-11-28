В кислородной терапии нуждаются 947 пациентов, 89 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в больницах занято больше половины коек 8498 из 16 617. В реанимации заняты 377 из 670 коек.
Из 613 коек с аппаратами ИВЛ заняты 227, из 6204 с кислородными аппаратами - 2205.
С начала пандемии коронавирусом (COVID-19) в Литве заболели 58 212 человек, 14 056 выздоровели, 43 454 еще болеют.
Коронавирус в Литве унес жизни 482 человек.
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