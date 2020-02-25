В литовских аптеках не осталось медицинских масок, перепродавцы увеличивают цену в 10 раз

В редакцию портала Delfi пишут читатели, которые сообщают, что медицинских масок в Литве не хватает.

В одной из групп на фейсбуке женщина сообщила, что в Паневежисе нигде нет масок, и не известно, когда они появятся: "Ни в одной аптеке нет. Правда, еще есть в Senukai, DEPO и Litargа. Только там респираторы для строителей, но и их осталось немного".

Один пользователь пытался купить маски по интернету, но и там их не осталось. Например, на Pigu.lt медицинские маски распроданы в упаковках по 50 шт, но есть вариант трехслойной маски - 10 шт за 20 евро. В аптеке 50 шт этих масок стоят 3 евро, а в некоторых - меньше 2 евро.

Представитель Pigu.lt сказала, что цена на товары у них примерно такая же, как в других-интернет-магазинах.

"Мы распродали остатки, а неделю назад заказали у поставщика больше товаров. Себестоимость нового заказа увеличилась в 10 раз, поэтому клиенты ощутили перемены.

Сейчас у нас еще есть несколько сотен упаковок по 10 шт, их цена такая же как в электронных магазинах других стран. Правда, количество товаров быстро сокращается, мы ищем, где заказать еще больше товаров этой категории. Сейчас у нас нет в ассортименте медицинских респираторов, ждем информации о пополнении запасов этого товара", – сказала представитель Pigu.lt Раймонда Страздаускайте.

Литовская ассоциация аптек 25 февраля после обеда подтвердила, что медицинских масок в Литве не осталось. Однако она подчеркнула, что они от коронавируса не защищают.

Этой ситуацией воспользовались перепродавцы. На сайте Skelbiu.lt предлагают 50 шт медицинских масок за 35 евро, есть объявления по 20–30 евро за упаковку.

Когда журналист позвонил по указанному номеру, торговец сказал, что все уже продано, новая партия появится через 20 дней.

Другой торговец сказал, что маски по почте не высылает, покупатель должен приехать за ними в вильнюсский микрорайон Каролинишкес. Правда, сегодня у него масок нет, они появятся завтра.

Еще один читатель Delfiсказал, что как альтернативу он купил респиратор в Senukai. Цены на респираторы колеблются в пределах 17,49–23,99 евро.

В интернет-магазине есть варианты по 5–10 евро, но они уже распроданы. На сайте Pigu.lt остался лишь один вариант респираторов за 13 евро, все остальное распродано.

"На большей части территории страны остались последние маски. Может, в регионах еще есть, но в крупных городах их, к сожалению, смели с прилавков", – сказал утром представитель сети Gintarinė vaistinė Джеральдас Кауняцкас.

"Мы пытаемся еще искать в Европе, насколько это возможно, прилагаем все усилия для поиска поставщиков медицинских масок", – сказал он.

Последние упаковки с медицинскими масками утром имелись и в аптеках сети Eurovaistinė, представитель которой сказала, что последняя партия масок поступила 14 февраля.

"Хочется иметь больше, чем есть. Поставщик присылает столько, сколько у него есть. Для нас важна каждая упаковка. В последний раз 14 февраля мы получили 400 упаковок, – сказала Лаура Бельске. По ее словам, в аптеках утром оставалось около 200 упаковок. Бельске заметила, что жители раскупают и средства для дезинфекции рук. Кроме того, сейчас маски покупают литовцы, раньше их покупали в основном иностранцы.

"Сейчас в аптеках у нас есть около 10 000 масок – 200 упаковок. Это мало, но у коллег из Швеции их нет уже целый месяц, поэтому ситуация в Литве пока не критическая", – сказала во вторник утром Бельске, заметив, что планируют начать продажу респираторов.

"Пока в аптеках респираторы не продают, мы обсуждаем вопрос, может, стоит их заказать", – сказала представитель Eurovaistinė.

Представители литовских аптек подчеркнули, что медицинские маски от коронавируса не защищают – их надевают больные люди, чтобы защитить других от распространения вируса.

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас сказал, что респираторы могли бы гарантировать лучшую защиту, но вряд ли люди будут носить их на улицах.

"Респираторы лучше защищают, их носят там, где наблюдается повышенный риск – в учреждениях здравоохранения", – сказал он.

"Его носить непросто и неудобно, а медицинской маской дела обстоят проще, поэтому люди на улицах их вряд ли будут носить", – сказал он, заметив, что людям не стоит покупать медицинские маски, поскольку они от коронавируса не защищают.

"Весь этот ажиотаж с масками, хождение в них и представление, что они защищают – все это ненужно. Второй момент – это создает иллюзию возможности защиты", – заметил Чаплинскас.

Но, по словам специалиста, было бы неплохо, чтобы даже дома маски носил каждый человек, у которого есть симптомы простуды. "Даже дома, но я не знаю, когда мы дорастем до такого уровня культуры", – сказал он.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились больше 80 000 человек, зарегистрировано 2700 случаев смерти.