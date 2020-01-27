В Литовских аэропортах проверили четверых пассажиров, побывавших в Китае

"Нам удалось пообщаться с четырьмя пассажирами, которые недавно были в Китае. Все они были здоровы. Ни у кого не было никаких симптомов", – сказала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
По ее словам, у этих пассажиров измерили температуру, поинтересовались, как они себя чувствуют, уведомили, что делать, если они почувствуют симптомы гриппа.
Среди пассажиров один - гражданин Литвы и трое иностранцев. Все они посещали не те регионы, где распространяется опасный вирус.
Лингене заметила, что жители Литвы неактивно реагируют на информацию специалистов о коронавирусе, а иностранцы проявляют живой интерес.
Специалисты, работающие в аэропортах Литвы, предлагают побеседовать всем прибывшим пассажирам.
"Будем дежурить столько, сколько надо", – сказала BNS Лингене.
В понедельник по этому вопросу состоится заседание нескольких служб.
Лингене сказала, что в прошлом году в Литву приехали 15 000 человек, побывавших в Китае.
TOP новостей
Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (44)
Зарплаты воспитателей частных детских садов в...
Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (41)
Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...
Скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс (1)
На 91-ом году жизни скончался литовский историк,...
Жительнице Вильнюса всего 22 года, а у нее уже есть собственная квартира: как сэкономить (59)
Накопить необходимые средства на покупку жилья –...
В праздники литовские работодатели были щедрыми: средняя зарплата в одной компании составила 50 000 евро
В декабре 2019 года некоторые литовские работодатели...