В передаче участвовали опытный грибник Ромас Садаускас-Кветкявичюс, глава Государственного лесничества Валдас Каубре и натуралистом Селямонасом Палтанавичюсом.

"Я видел волков, но увидеть их можно редко, ведь дикие животные издалека чувствуют человека и стараются избежать встречи. Я не верю в сказки охотников о том, что хищники нападают на все, что двигается. В лесу надо опасаться людей, а не животных", – считает Садаускас-Кветкявичюс.

Палтанавичюс сказал, что страх появляется от неизвестности. В деревне волка никто не боится.

"Животные будут жить все ближе к нам. Они поняли, что мы не представляем опасности, поэтому рвутся в крупные города. Недавно косуля привела малыша прямо в городском лесочке. Это своеобразный экзамен для нас, ведь животные не несут угрозу, они надеются на мирное сосуществование", – рассказал о переменах Палтанавичюс.

Лесники говорят, что в лесах стало больше волков и медведей, правда, минувшая зима была без снега, поэтому точный подсчет не проводился.

"Медведи попадали в объектив камер. Один наш работник встретил медведя в прошлом году в окрестностях Игналины, но такие контакты случаются редко. Мы видим, что животные мигрируют. Медведи у нас постоянно не живут. Их видели в Купишкисе, Рокишкисе, в Укмергеском районе", – сказал Каубре.

"Медведи у нас точно поселятся. Мы ничем не отличаемся от Эстонии и Латвии. В Эстонии живет около 800 медведей, там на них даже можно охотиться. К нам косолапые приходят из Беларуси и Латвии. Помню, несколько лет назад мы говорили с белорусами, и они сказали, что у них медведей нет, якобы медведи к ним приходят из Литвы. Я думаю в течение 10 лет они поселятся у нас. Только мы их не будем видеть, как не видим волков", – сказал Палтанавичюс и заметил, что для медведей подходят не все леса.

Например, в Дайнавской пуще в разгар грибного сезона один житель видит другого. Когда в лесах так много людей, крупным животным негде прятаться.

По словам натуралиста, наши национальные особенности (литовцы и поляки самые активные грибники в Европе) мешают животным. Шведы, например, в леса не ходят и не собирают все, что там растет.

"Наши национальные особенности приостанавливают появление этих хищников, – заметил Палтанавичюс.